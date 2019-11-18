Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), ülkede iltica prosedürünün uygulanmasında işlem sürecinin uzaması nedeniyle sığınmacılara bu yıl toplam 5,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin sürecin uzamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkeye iltica prosedürü uygulanmasında sürecin uzaması nedeniyle bu yıl sığınmacılara toplam 5,5 milyon avro tazminat ödendiği, bunun gelecek yılda 17 milyon avro olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Savaş sebebiyle ülkesinden kaçan sığınmacıların iltica başvurularına 2020'nin ilk yarısında öncelik verileceği, buna rağmen işlem sürecinin uzamasından dolayı mahkemeye tazminat davası açma talebinde bulunan sığınmacıların olacağı ifade edildi.

İltica prosedürünün uzun sürmesinden dolayı sığınmacıların kamplarda daha uzun süre kaldıkları kaydedildi.

IND'de 2017'de bir takım kısıtlamalara gidilmesinden dolayı kurumdaki işlerin biriktiği bilgisi de paylaşıldı. IND'de iltica prosedürü uygulamasının yavaş işlemesine ilişkin dışarıdan bir kurum aracılığı ile araştırma başlatıldığı ifade edildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayınlanan haberde ise prosedürün uzun sürmesinin sığınmacı kamplarında yer sıkıntısına yol açtığı aktarıldı.

Hollanda'da sığınmacılar, iltica prosedüründe işlem süresinin uzaması halinde mahkemeye tazminat ödenmesi talebinde bulunabiliyor.

Kaynak: AA