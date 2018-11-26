Hollanda Burka Yasağında Geri Adım Attı

Hollanda İçişleri Bakanı
Kajsa Ollongren, tepkilerin ardından burka yasağı konusunda geri adım atarak yasağı askıya aldığını açıkladı.
Hollanda, burka yasağı konusunda geri adım attı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam
Belediye Başkanı Femke Halsema, ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini açıklamıştı. Halseme'nin ardından Rotterdam ve Utrecht
Belediyelerinin de burka yasağını uygulamayı düşünmediğini açıklaması üzerine Hollanda İçişleri Bakanı
Kajsa Ollongren, "Burka yasağını belirli bir müddet için askıya aldım" açıklamasını yaptı. Amsterdam Belediye Başkanı Halsema'nın açıklamalarına da tepki gösteren Ollongren, "Amsterdam Belediye Başkanı Halseme, burka yasağına ilk tepki gösteren oldu ve ardından Rotterdam ve Utrecht Belediyesi de tepki gösterdi. Hollanda'nın 4 büyük şehri, Lahey
'de burka yasağının belediyeler ile istişare edilmesi yönünde açıklamada bulundu. Hollanda Senatosu, 5 ay önce uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Bu yasayla birlikte hedef, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesinin yasaklanmasıydı" dedi.
Hollanda'da burkayı yasaklama girişimi, 2005 yılında aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı parti PVV lideri Geert Wilders
'ten gelmişti. 13 yıldan sonra bu teklif, kamusal alanın bir parçası olarak sadece Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Ancak 5 ay önce Hollanda Senatosu sokakta da dahil olmak üzere burka yasağını onaylamıştı. - AMSTERDAM
Amsterdam,İçişleri Bakanı,Hollanda
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:12