Hollanda Büyükelçisi'nden Türel'in Vizyon Projelerine Övgü

29 Kasım 2018 Perşembe 10:52



29 Kasım 2018 Perşembe 10:52

Hollanda Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Kwaasteniet, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerini çok beğendiğini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı için Antalya'ya gelen Hollanda Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'i makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türel, geçtiğimiz yıllara göre Antalya'ya gelen Hollandalı turist sayılarında ciddi bir yükselme gözlendiğini bu yıl 2017 yılına göre yüzde 45 oranında artış yaşandığını ifade etti.Konuk Büyükelçi'ye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Tünektepe gibi vizyon projelerini tanıtan Başkan Menderes Türel, Hollandalı yatırımcıları Antalya'ya davet etti.Kruvaziyer Liman çok etkileyiciBüyükelçi Marjanne de Kwaasteniet de şunları söyledi, "Antalya, Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu. Antalya'nın sadece turizmi ile değil tarımıyla da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu biliyorum. Bu sebeple Hollanda'daki tarım firmalarıyla Antalya'daki tarım firmalarını bir araya getirip ortak iş yapılmasının önemli olunduğunu düşünüyorum. Ayrıca sayın başkanın vizyon projelerini çok beğendim. Özellikle Kruvaziyer Liman projesi çok etkileyici bir proje. Boğaçayı Projesi Antalya ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projeler hakkında gerekli bilgileri Hollandalı yatırımcılarla da paylaşacağım" dedi. - ANTALYA