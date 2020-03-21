Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
21.03.2020 01:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:44
Hollanda 'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com