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Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

21.03.2020 01:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:44
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hollanda 'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Hollanda, Dünya

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