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Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk vatandaşının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.

21.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:03

Hollanda 'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye 'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.

5 TÜRK YOĞUN BAKIMDA

Büyükelçi Dişli, hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşerek taziyelerini ilettiğini belirterek, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüsünden yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Hastalar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Dişli, vefat edenlerin ve hastaların ailelerine her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

"TÜRKLERİN CENAZESİ TÜRKİYE'YE NAKLİ MÜMKÜN DEĞİL"

Dişli, koronavirüs hastalığından ölen Türklerin cenazesinin Türkiye'ye naklinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, bunun Türk hükümetinden kaynaklandığı iddialarının asılsız olduğunu, nedeninin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) aldığı karar olduğunu vurguladı.

Bu konuda Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını bilgilendirdiklerini aktaran Dişli, koronavirüs hastalığından vefat edenlerin Hollanda'da mezarlıklarda Müslümanlara ayrılan bölüme defnedileceklerini belirtti.

HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI 30'A, VAKA SAYISI 2 BİN 994'E YÜKSELDİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayısının 534 artarak 2 bin 994'e, ölü sayısının ise 30 artarak 106'ya çıktığını belirtmişti.

AVUSTURYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE 3 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın ve İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Fransa'da 64 yaşındaki Türk vatandaşı Halil Bıçkıcı da koronavirüs nedeniyle vefat etmişti.

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Hollanda’da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü
Etiketler : Hollanda, Türkiye, Sağlık

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