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BBC

Hollanda'da 75 yaşındaki bir kadın kendisine yardım eden komşusu tarafından 80 bin euro dolandırıldı

Hollanda'da 75 yaşındaki bir kadın, kendisine alış veriş için yardım etmeyi öneren komşusu tarafından 80 bin euro'dan fazla dolandırıldı.

05.10.2019 15:49Hollanda'da 75 yaşındaki bir kadın kendisine yardım eden komşusu tarafından 80 bin euro dolandırıldı

Hollanda'nın Breda kentinde 75 yaşındaki bir kadın, alışveriş için kendisine yardım etmeyi öneren komşusu tarafından, 80 bin eurodan fazla dolandırdı.

Hollanda'da yaşlıların sık sık maruz kaldığı, "finansal sömürü" olarak adlandırılan dolandırıcılığın son kurbanı, Belçika sınırındaki Breda kentinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın oldu.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle harakete etme güçlüğü çeken Hollandalı kadın, 59 yaşındaki kadın komşusunun, alış veriş için yardım etme önerisini sevinçle karşıladı.

Yaşlı kadının banka kartı ile şifresini alan komşusu, 1 yıl boyunca düzenli olarak haftalık alış verişini yaptı.

Aylık sabit giderleri için otomatik ödeme talimatı bulunan yaşlı kadın, bir süre ödenmemiş faturalara ilişkin yüklü ödeme talimatları alınca şaşırdı. Evinden atılma tehlikesiyle karşıya kalan kadın, yaşlılara danışmanlık hizmeti veren bir yardım kuruluşuna başvurdu.

Yapılan araştırma sonucu, komşusu tarafından 1 Mart 2018'den bu yana Hollandalı kadının hesabından, 80 bin eurodan fazla para çekildiği belirlendi.

Komşusunun, Hollandalı kadının evinden çaldığı bir cep telefonu aracılığıyla kurban adına bir internet bankacılığı hesabı açtığı da ortaya çıktı. Yaşlı kadının komşusu, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hollanda'da her yıl tahminen 30 bin yaşlı, finansal sömürü olarak adlandırılan bu tür dolandırıcılığa maruz kalıyor. Vakaların yüzde 85'inde suçlular aile üyeleri çıkıyor.

Hükümet ve gönüllü kuruluşlar, dolandırıcılık konsunda sık sık yaşlıları bilgilendirme toplantıları düzenliyor.


Hollanda, Belçika, Dünya
BBC


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