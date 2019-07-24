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Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Hollanda'da 1944'te kaydedilmiş 38.6 derecelik sıcaklık rekorunun, bugün, sıcaklığın 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldığı belirtildi.

24.07.2019 17:42 Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Hollanda'da 1944'te kaydedilmiş 38.6 derecelik sıcaklık rekorunun, bugün, sıcaklığın 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldığı belirtildi.
Hollanda yerel medyasında yer alan habere göre, 23 Ağustos 1944'te Hollanda'nın Warnsveld kasabasında kaydedilen 38.6 derecelik sıcaklık rekoru, ülkenin güneyinde yer alan Gilze en Rijen bölgesinde bugün sıcaklığın yerel saat ile 15.00 civarı 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldı. Öte yandan Belçika'da da 2009'da 38.2 dereceyle kaydedilen sıcaklık rekoru bugün, Kleine-Brogel bölgesinde kaydedilen 38.9 dereceyle kırıldı.



Hollanda, Dünya

Kaynak: DHA

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