Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi

Korona virüs nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi.

Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi
25.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:07
Korona virüs nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi.

Hollanda Futbol Federasyonu, AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay korona virüs sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu'na AZ Alkmaar'dan itiraz geldi. Ajax'ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar'ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi. Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax'ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar'ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Hollanda, Ajax, Spor, Haber

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