Hollanda'da Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı için yardım etkinliği

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfının yeni binası için yardım toplandı.Rotterdam kentinde, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Laleli Camisi'nde düzenlenen kahvaltı programına, UID Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca ve Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah'ın yanı sıra çok sayıda hayırsever katıldı.Kahvaltı programının sonunda, merkezi Hollanda'nın Zeist kentinde bulunan Avrupa Doğu Türkistan Vakfının satın aldığı yeni bina için 6 bin 675 avro yardım toplandı.Atmaca, programda yaptığı konuşmada, Uygur Türklerinin Avrupa'da ilk defa bir yer aldıklarını ve bundan dolayı onlara destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.Uygur Türklerinin de kendi dillerinde faaliyet yapabilecek vakıfları olması gerektiğine vurgu yapan Atmaca, herkesi katkıda bulunmaya davet etti.Atmaca, "Uygur Türkleri olan kardeşlerimizin hassasiyetini göz önünde bulundurup kendimizi onların yerlerine koyarak yardımcı olalım. Onlar yabancı değil, bizim gibi Türk. Biz biriz, Türküz, Doğu Türkistanlıyız." dedi.Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskıcı politikalarına dikkati çeken Atmaca, "Din ve dil zayıfladığı zaman asimile kolay olduğu için hedef budur. Şu anda ne yapıyorlar, dini Uygur Türklerinin ellerinden almaya çalışıyorlar. Bir tane ilim adamı bırakmadılar." değerlendirmesinde bulundu.Atmaca, Türklerin çıktığı noktanın Doğu Türkistan olduğuna işaret ederek, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz gibi hepimizin aslı oradan gelmedir. Bizim ecdadımız oradan at sırtında şu anda bulunduğumuz coğrafyadaki bölgelere geldi. Biz bu kardeşlerimizle amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluyuz ve aslında biz biriz. Bizim ayrımız gayrımız yok biz kardeşiz." diye konuştu.Abdullah ise UID, Laleli Cami yönetimi ve kahvaltıya katılarak yardım edenlere teşekkür ederek, "Türkistan demek Türklerin yeri demek. Siz bizim geçmişten akrabalarımız olduğunuz için bize yardımlarınızı esirgemiyorsunuz. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk çünkü siz dik durduğunuz zaman biz de dik duracağız. Bizim ilk dayanağımız Allah'tır ondan sonra sizlersiniz. Bin sene önce siz Doğu Türkistan'dan göç etmişsiniz, şimdi de biz göç ettik ve burada buluştuk." ifadesini kullandı.Hollanda ve Avrupa'da binlerce Uygur Türkünün yaşadığına dikkati çeken Abdullah, "Biz Avrupa'da asimile olmamak ve Çin devletinin bize yaptığı zulme karşı burada bir hareket oluşturmak ve teşkilatlanmak için Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfını kurduk. Ayakta durmak için yaşanan zulmü anlatıp sesimizi duyurmamız lazım. Kardeşlerimiz orada kamplarda ve ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Bu yüzden biz burada nasıl rahat durabiliriz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Fakat teşkilat olmadan bireysel olarak ancak bir yere kadar yapabiliyoruz. Bu yüzden bu vakfı kurduk. Biz sadece Hollanda'ya değil tüm Avrupa'ya hizmet etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kur'an-ı Kerim okunan programda dua da edildi.