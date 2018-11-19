19 Kasım 2018, 23:55
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Hollanda'da Babel Yarıda Bıraktı

Hollanda

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor.



UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Veltins Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Almanya, Timo Werner ve Leroy Sane'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Hollanda'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel, mücadelenin 45'inci dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve 45'inci dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bıraktı. - İstanbul Babel,Almanya,Hollanda
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:55



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