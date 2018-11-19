Hollanda'da Babel Yarıda Bıraktı

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya
ile Hollanda
karşı karşıya geliyor. Veltins Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Almanya, Timo Werner
ve Leroy Sane
'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Hollanda'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel
, mücadelenin 45'inci dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve 45'inci dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bıraktı. - İstanbul
Babel,Almanya,Hollanda
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:55