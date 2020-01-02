Haberler » Güncel » Hollanda'da bazı şirketlere içinde bomba bulunan mektup gönderildi - Haber

Hollanda'da bazı şirketlere içinde bomba bulunan mektup gönderildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere, içinde bomba bulunan zarflar gönderildiği bildirildi.

02.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:18 Hollanda'da bazı şirketlere içinde bomba bulunan mektup gönderildi
'nın başkenti , Rotterdam ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere, içinde bomba bulunan zarflar gönderildiği bildirildi.
Polisten yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada, "bombalı mektupların", sırasıyla Amsterdam kentinde bir otele ve bir akaryakıt istasyonuna, Utrecht kentinde bir emlak şirketine ve Rotterdam'da bir akaryakıt istasyonu ile bir otomobil şirketine posta ile teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, zarfların patlamadığı için zarar vermediği fakat patlaması halinde ciddi bedensel yaralanmaya neden olabileceği ifade edildi.
Zarfların üzerinde gönderen kişinin Rotterdam'da bulunan "CIB" adlı bir şirket olarak belirlendiği ancak araştırma sonucunda şirketin olayla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.
Ayrıca CIB şirketinin ana ofisinde de bugün şüpheli bir zarf bulunduğu aktarıldı.
Polis, üzerinde logosuz ve adres olmayan CIB yazılı mektupların açılmamasını ve güvenlik güçlerine verilmesini istedi.

Amsterdam, Hollanda, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56   DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
21:56   Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Haber
21:56   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Haber
21:56   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Haber
21:55   Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
2.01.2020 22:03:34