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Hollanda'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

29.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:48Hollanda'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
'nın kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, saldırgan çok sayıda polisin olmasına rağmen olay yerinden kaçtı.

Olay, Hollanda'nın Lahey kenti Grote Markt Meydanı'nda meydana geldi. Alışveriş gecesi nedeniyle çok kalabalık olan bir mağazada bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen emniyet güçleri yaptıkları açıklamada bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis geniş çaplı inceleme başlattı. - LAHEY

Hollanda, Polis, Lahey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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