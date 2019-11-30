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Hollanda'da bıçaklı saldırı: Yaralanan 3 çocuğun durumu iyi, saldırgan hâlâ yakalanamadı

Lahey kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı.

30.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:10Hollanda'da bıçaklı saldırı: Yaralanan 3 çocuğun durumu iyi, saldırgan hâlâ yakalanamadı

'nın kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Üçü de 18 yaşından küçük olduğu belirtilen çocukları yaralayan saldırgan henüz yakalanamadı.

Cuma akşamı Lahey'in en büyük alışveriş caddelerinden biri olan Grote Marktstraat'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 3 çocuk, tedavilerinin ardından gece yarısı hastaneden taburcu edildi.

Polis, gençlerin ailesi ile sürekli temasta olduklarını bildirdi. Gençlerin birbirlerini tanıyıp tanımadığı açıklanmadı.

"Black Friday" (Kara Cuma) kampanyaları nedeniyle mağazaların açık olduğu sırada gerçekleşen saldırı sonrası, Hudson's Bay mağazasının etrafı polis tarafından çembere alındı.

Mağaza sözcüsü, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Sokakta bıçaklanan 2 genç kız, panik içinde mağazaya girdiler" dedi.

Sokakta yürürken olayı gören bir başka tanık da, yaşananları, "İki kızın çığlık atarak koştuğunu gördüm. Bir adam kaçıyordu. Adeta bir çita gibi hızlı koşuyordu. İnsanlar onu tutmaya çalıştı ama başaramadılar" diye anlattı.

Olayın ardından Lahey Emniyet Müdürlüğü, saldırı ile ilgili olarak, 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığını duyurmuştu. Ancak birkaç saat sonra bu bilginin yanlış olduğu açıklandı.

Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis, bu kişinin zanlı olmadığını söyledi ancak neden gözaltına alındığını açıklamadı. Lahey polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis, olay sırasında görüntü alanlara, bunları kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.


Hollanda, Lahey, Dünya
BBC


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