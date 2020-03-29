Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda'nın Breda kentinde bir evde Giresun nüfusuna kayıtlı büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

29.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:38
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda 'nın Breda kentine bağlı Etten - Leur ilçesindeki bir evde, Türkiye göçmeni bir büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASI

Polis , cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medyaya göre, aile içi şiddet olasılığı üzerinde duruluyor.

Belçika sınırında yer alan kasabadaki olay, Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Bir telefon ihbarı üzerine Dassenburcht semtindeki eve giden polisler, içeride 4 cesetle karşılaştı.

GİRESUN NÜFUSUNA KAYITLILAR

Cesetlerin, aynı evde yaşayan büyükanne ile gelini ve 2 torununa ait olduğu belirtildi. Ölenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Kandemir ailesinin üyeleri olduğu öğrenildi.

Polis, olayın nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medya, ölümlerin, diğer aile üyeleri ile bağlantılı olma olasılığından söz ediyor.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ACI OLAY YAŞIYORUM"

Etten - Leur Belediye Başkan Miranda de Vries, olay yerine gelerek mahalle sakinleri ile görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle, olay yeri incelemesi ve soruşturma için özel önlemler aldıklarını belirten belediye başkanı, "3 yıldır bu görevdeyim, ilk kez böyle acı bir olay yaşıyorum" dedi.

BBC
Etiketler: Hollanda, Türkiye, Polis, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
Fransa’dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Haberler
Fransa'dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya’da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haberler
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
ABD’li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haberler
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

13:16: Kozan'da kamu mallarına verilen zarar verildi - Haberler 13:14: İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor - Haberler 13:14: Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti - Haberler 13:13: Baz istasyonu fareleri yakalandı - Haberler 13:12: Milletvekili Taşdoğan'dan sahra hastanesi önerisi - Haberler 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi