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Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu.

29.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:49
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda 'da bir evde 4 Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten-Leur ilçesindeki bir evde, Türk vatandaşı olan büyükanne, gelini ve 2 torununun cansız bedeni bulundu. Hollanda polisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ailenin ferdi olan Onur Kandemir'e (33) olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

15 KİŞİLİK SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURULDU

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, cinayet şüphesiyle 15 kişilik soruşturma ekibinin oluşturulduğu ve Türk vatandaşlarının cansız bedenlerine ulaşılan evin bulunduğu mahalle sakinlerinin de sorgulandığı belirtildi. Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hollanda, Dünya

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