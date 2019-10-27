Hollanda'da bir sinema salonunda meydana gelen cinayetin Türkiye kökenli zanlısı yakalandı

Hollanda'nın kuzeydoğusundaki Groningen şehrindeki bir sinema salonunda öldürülen iki kişinin katil zanlısı olduğu belirtilen Türkiye kökenli Ergün Şenarabacı, polisin açtığı ateş sonucu yaralı olarak ele geçirildi.

Cumartesi sabahı meydana gelen olayda, sinemada temizlikçi olarak çalışan ve 20'li yaşlarda iki çocukları bulunan Marinus (56) ve Gina (55) adlı çift, bıçaklanarak öldürüldü. Polise göre, zanlı çöp atmak için kapının açıldığı sırada içeriye girdi.

Temizlik görevlisi Marinus'un cesedi birinci kattaki yürüyen merdivende, eşinin cesedi ise bir üst katta bulundu.

Olaydan sonra polis, 33 yaşındaki Türkiye kökenli zanlı Ergün Şenarabacı'nın fotoğraflarını kamuoyuna dağıttı.

Polis, zanlının "son derece tehlikeli olduğunu" ve görüldüğü yerde ihbar edilmesini istedi.

Şenarabacı'nın, Pazar sabahı olay yerinden 3 kilometre uzakta yakalandığı bildirildi. Hollanda medyasına göre, elinde bıçak olan zanlı, polis tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak gözaltına alınan zanlı, tedavi için hastaneye yatırıldı.

Daha önce Rotterdam'da oturduğu belirtilen Şenarabacı'nın 245 kilometre uzaklıktaki Groningen'de neden bulunduğu bilinmiyor. AD gazetesine konuşan yakınlarına göre, Şenarabacı ayrıldığı kız arkadaşından olan kızını göremediği için psikolojik sorunlar yaşıyordu.

De Telegraaf gazetesine göre Şenarabacı, geçen yıl uyuşturucu etkisinde araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeye çıktı.

Polis, tedavisi süren zanlının durumu ile ilgili açıklama yapmadı.