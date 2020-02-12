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Hollanda'da "bombalı mektup" paniği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir şirketin posta kutusunda ve Kerkrade kentindeki posta merkezlerinden birinde patlama oldu.

12.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:06Hollanda'da
'nın başkenti 'da bir şirketin posta kutusunda ve Kerkrade kentindeki posta merkezlerinden birinde patlama oldu.
Amsterdam polisinin sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlamanın, postalanan "bombalı mektuplar" sebebiyle olduğu; ölen ya da yaralananın bulunmadığı belirtildi.
Patlamalar nedeniyle panik yaşandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Rotterdam, Maastricht ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere de geçen ay içinde bomba bulunan postalar gönderilmişti. Postaların üzerinde gönderen kişinin Rotterdam'daki "CIB" adlı bir şirket olarak belirlendiği ancak daha sonra şirketin olayla ilgisinin bulunmadığı kaydedilmişti.

Amsterdam, Hollanda, Posta, Güncel

Kaynak: AA

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