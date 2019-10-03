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Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis

Hollanda'nın Leeuwarden kentinde, Fas kökenlilerin gittiği camiyi kundaklayan kişi, 3 yıl hapis ve 1300 avro para cezasına çarptırıldı.

03.10.2019 20:16Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis
Hollanda'nın Leeuwarden kentinde, Fas kökenlilerin gittiği camiyi kundaklayan kişi, 3 yıl hapis ve 1300 avro para cezasına çarptırıldı.
Kuzey Hollanda Mahkemesinden yapılan açıklamada, Leeuwarden kentinde, nisan ayında bir camiyi kundaklayan kişinin, 36 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 1300 avro tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.
Saldırganın, caminin önüne koyduğu çöp torbalarını yaktığı, bununla camiyi, içinde yaşayan imamı ve cami cemaatini büyük tehlikeye attığı ifade edildi.
Ayrıca caminin etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Hollanda, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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