28.06.2019 23:40
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Hollanda'da camide bıçaklı saldırı

Hollanda

BREDA (AA) - Hollanda'nın Breda kentinde "Faslı Müslümanların Vakfı" isimli caminin cemaati, bıçaklı saldırının hedefi oldu.

BREDA (AA) - Hollanda 'nın Breda kentinde "Faslı Müslümanların Vakfı" isimli caminin cemaati, bıçaklı saldırının hedefi oldu.
Breda polisinden yapılan yazılı açıklamada, 13.30'da bir kişinin elinde bıçakla Antiloop Sokağı'ndaki Faslı Müslümanların Vakfı camisine girdiği, saldırganın caminin içinde bir kişiyi yakaladığı belirtildi.
Daha sonra yalnız başına dışarıya çıkan saldırganın caminin çevresinde gözaltına alındığı ve saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
Saldırganın kimliği ya da saldırının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Hollanda , Güncel

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