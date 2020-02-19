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Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti.

19.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:32
'nın kentinde toplanan çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti.
Ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda traktörle gelen binlerce çiftçi, Lahey kentinin Koekamp Meydanı'nda toplandı.
Traktörlerle ara yolları, sahili ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanan göstericiler, kent trafiğinde aksamaya neden oldu.
Çiftçiler, şehir merkezindeki tramvay yollarını ve bazı noktaları kapattı.
Kapatılan yolların trafiğe açılması için çiftçileri uyaran polis, tehlike oluşturan iki kişiyi gözaltına aldı.
Protesto nedeniyle meclis güzergahı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemi alındı.
Göstericiler, hükümetin azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartları protesto etti.
Şehir trafiğinde aksamaya neden olan gösteri, bir süre sonra sona erdi.
Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

Hollanda, Lahey, Güncel

Kaynak: AA


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