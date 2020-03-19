Hollanda'da dünyanın en büyük çiçek mezatı çöktü
Dünyanın en büyük çiçek mezatının bulunduğu Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle işlem yapılamaması yüzünden çöktü.
19.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:23
Dünyanın en büyük çiçek mezatının bulunduğu Hollanda 'da koronavirüs salgını nedeniyle işlem yapılamaması yüzünden çöktü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çiçekler ise çöpe dökülüyor.
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Kaynak: Dunya.com