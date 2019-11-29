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Hollanda'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Hollanda'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.

29.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:32
'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde, Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.
Sivil toplum örgütlerinin desteği ile düzenlenen gösteride, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda Filistinli ve aktivist, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM önünde toplandı.
Eylemciler, UCM Başsavcısı Fatou Bensuda'nın, 'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin benzer davalarla ilgili hala soruşturma başlatmamasına tepki gösterdi.
Bensuda'nın, İsrail'in 2014'te binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili yapılan şikayetlerin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala adım atmadığına dikkat çekildi.
"Filistin için Adalet, UCM nerede" ve "İsrail'in suçlarını yargıla" pankartları taşıyan göstericiler, "Teşekkürler Fatou Bensuda, bir şey yapmamaya devam et", "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" dövizleri taşıyarak, "Özgür Filistin", "Filistin için adalet istiyoruz", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i yargılamanın zamanı geldi" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler, Bensuda'nın söz konusu davalarla ilgili acele etmesi ve soruşturma başlatması için UCM savcılığına imzalı dilekçe sundu.
Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü
Bundan 71 yıl önce aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarında kendisine meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı 2 kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.
BM, dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemelerini istiyor.
BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
Hollanda'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, Hollanda, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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