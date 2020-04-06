Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

06.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:14
Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.
Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.
Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Hollanda, Futbol, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi Spor
Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi
Türk futbolunun köklü ekibine, sezonun ikinci puan silme cezası geliyor Spor
Türk futbolunun köklü ekibine, sezonun ikinci puan silme cezası geliyor
Efsane isimden gol atma itirafı: Cinsel ilişki yaşamaktan daha güzel Spor
Efsane isimden gol atma itirafı: Cinsel ilişki yaşamaktan daha güzel
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Spor
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray’da kadro dışı kalan Mustafa Kapı’ya Avrupa’dan talip çıktı Spor
G.Saray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı'ya Avrupa'dan talip çıktı
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli Spor
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Spor
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi
Koronavirüse yakalanan Rüştü’den sevindiren haber geldi Spor
Koronavirüse yakalanan Rüştü'den sevindiren haber geldi

Son Dakika Spor Haberleri

17:03: Mert Hakan Yandaş: "Özledik" - Spor 16:57: Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor - Spor 16:54: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Spor 16:47: Antalyaspor'dan 'hafriyat geliri' açıklaması - Spor 16:47: Son dakika: Işıl Reçber, corona virüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in taburcu olduğunu açıkladı! - Spor 16:32: Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi - Spor 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:22: Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel - Spor 16:20: Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor - Spor 15:13: G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor - Spor 14:42: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim - Spor 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber