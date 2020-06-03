Hollanda'da George Floyd için binlerce kişi gösteri düzenledi - ROTTERDAM

Hollanda'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için gösteri düzenledi.

03.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:07
Hollanda'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için gösteri düzenledi.
Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Rotterdam kentindeki Erasmus köprüsünde ve etrafında toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.
Göstericiler, "Irkçılığı durdur", "Susmak ihanettir", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Irkçılık herkesin problemidir" ve "Polis terörünü durdur" şeklinde dövizler taşıdı.
Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlilerin katıldığı gösteride, "şiddete, ırkçılığa, ayrımcılığa hayır" mesajı verildi.
Köprüyü ve etrafını tamamen dolduran kalabalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kurallarına uymakta zorlandı.
Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, polisin uyarılarına rağmen mesafe kurallarına tam anlamıyla uyulmadığı gerekçesiyle planlanandan 20 dakika önce gösteriyi sonlandırdı. Hollanda’da George Floyd için binlerce kişi gösteri düzenledi - ROTTERDAM

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca’dan ’Sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Haberler››Güncel››Hollanda'da George Floyd için binlerce kişi gösteri düzenledi - ROTTERDAM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:04: Düzce Belediyesi halka daha seri ve ucuz beton veriyor - Haber 22:03: Süper Sayısal Loto çekildi (2) - Haber 22:01: Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti - Haber 22:01: Hakkari'de 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber 22:01: Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor - Haber 21:44: Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor - Magazin 20:58: Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı - Haber 20:48: Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor - Haber 19:53: İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama - Ekonomi 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler