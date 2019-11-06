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Hollanda'da havalimanında alarm sesleri

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi.

06.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:21 Hollanda'da havalimanında alarm sesleri
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada şüpheli bir durumun olduğu belirtilirken detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi. Hollanda polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli bir durum var ve söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerine yer verildi. Edinilen bilgiye göre, içinde 27 yolcunun bulunduğu bir uçakta kaçırma girişimi olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken operasyon hazırlığı yapıldığı bildirildi. - AMSTERDAM

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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