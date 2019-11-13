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Hollanda'da hız sınırı 100 km'ye indirilecek

Hollanda'da çevreyi korumak, azot oksit emisyonunun önemli ölçüde azaltması için otoyollarda hız sınırının gündüzleri 130 kilometreden 100 kilometreye indirileceği belirtildi.

13.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:43Hollanda'da hız sınırı 100 km'ye indirilecek
'da çevreyi korumak, azot oksit emisyonunun önemli ölçüde azaltması için otoyollarda hız sınırının gündüzleri 130 kilometreden 100 kilometreye indirileceği belirtildi. Geceleri ise yine azami hızın 130 kilometre olarak kalacağı aktarıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hız sınırının ülke genelinde 100 kilometreye düşürüleceğini açıkladı. Rutte, kararının yakında uygulamaya geçileceğini ve bu önlemle birlikte oksitleri azaltmak için azami hızı azaltmanın acil durum önlemleri paketinin bir parçası olduğunu söyledi. Saat 06.00-19.00'a kadar ülkedeki tüm otoyol ve bölünmüş yollarda hız sınırının saatte 100 kilometreye indirileceği, 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar ise maksimum 130'da kalmaya devam edeceği aktarıldı. - AMSTERDAM

TEM Otoyolu, Mark Rutte, Hollanda, Güncel

Kaynak: İHA

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