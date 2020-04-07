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- Hollanda'da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar

- Hollanda'da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar Hollanda'da korona virüsü nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen huzurevinde kalan yaşlı kadının 81. yaş günü, çocukları tarafından dışarıdan açılan pankartla kutlandı.

07.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:19
- Hollanda 'da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar
AMSTERDAM - Hollanda'da korona virüsü nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen huzurevinde kalan yaşlı kadının 81. yaş günü, çocukları tarafından dışarıdan açılan pankartla kutlandı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişiden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü salgını günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hollanda'nın Den Haag kentinde yer alan Alphen Aan Den Rijn kasabasında huzurevinde kalan yaşlı kadının doğum gününü kutlamak isteyen çocukları pankartla huzurevinin karşına geldi. Korona virüsü nedeniyle önlem amaçlı dışarı çıkmaya izin verilmeyen ve ziyaretçi kabul edilmeyen huzurevinde kalan yaşlı kadının 81. doğum gününü çocukları dışarıdan açtıkları pankartla kutladı. Huzurevinin 6. katındaki odasında balkona çıkan yaşlı kadın ise çocuklarına el sallayarak karşılık verdi.
Öte yandan Hollanda'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 101'e, vaka sayısı ise 19 bin 580'e yükseldi. - Hollanda’da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Güncel

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- Hollanda'da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar
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