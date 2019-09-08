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Hollanda'da iklim protestosu

Hollanda'da hükümetin, Avrupa'nın en büyüğü olarak bilinen Rotterdam Limanı'ndaki iklim politikaları protesto edildi.

08.09.2019 22:55
Hollanda'da hükümetin, Avrupa'nın en büyüğü olarak bilinen Rotterdam Limanı'ndaki iklim politikaları protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle iklim protestoları kapsamında organize edilen gösteriye katılan çok sayıda gösterici, kentin merkez tren garı önünde toplandı.
Her yaştan göstericiler, çevresinde Dünya Liman Günleri Festivali'nin bulunduğu Erasmus köprüsünden geçerek Wilhelmina Meydanı'na yürüdü.
Hükümetin Rotterdam Limanı'ndaki iklim politikalarını eleştiren göstericiler, çevre kirliliğine dikkati çekerek, daha temiz bir dünya için limanın önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında bulundu.
Gösteride, "İklim değişikliği değil, sistem değişikliği", "İyi bir gelecek istiyorum, B gezegeni yok", "Bizim limanımız, kömürsüz", "Eğer iklim bir banka olsaydı çoktan kurtarılmıştı" ve "Bu yol ölüme gidiyor" yazılı pankart ve dövizler taşındı.
Hollanda'da iklim protestosu

Rotterdam Limanı, Hollanda, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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