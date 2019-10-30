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Hollanda'da inşaat işçilerinden protesto

Hollanda'da inşaat işçilerinden protestoHollanda, (DHA) ' Hollanda'da inşaat işçileri hükümetin 'azot kirliliği azaltma önlemleri' politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı.

30.10.2019 17:40
Hollanda'da inşaat işçilerinden protesto
Hollanda, (DHA) ' Hollanda'da inşaat işçileri hükümetin 'azot kirliliği azaltma önlemleri' politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı.
Yerel medyada yer alan haberelere göre, inşaat işçileri Lahey şehrinde yer alan Malieveld Meydanı'nda inşaat makineleriyle gelerek, hükümetin 'azot kirliliğini azaltma önlemleri' politikalarını protesto etti. Protestolar kapsamında şehirdeki otoyolların protestocular tarafından kapatılması sonucu uzun trafik kuyrukları oluştu.
Ayrıca haberde, polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı belirtildi.
Hollanda'da inşaat işçilerinden protesto

Hollanda, Güncel

Kaynak: DHA


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