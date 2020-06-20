Hollanda'da ırkçılık, ayrımcılık ve polis şiddeti protesto edildi - LAHEY

Hollanda'da çok sayıda protestocu, ırkçılığa, ayrımcılığa ve polis şiddetine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

20.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:31
Hollanda'da çok sayıda protestocu, ırkçılığa, ayrımcılığa ve polis şiddetine tepki amacıyla gösteri düzenledi.
Black Lives Matter Grubu tarafından düzenlenen gösteride toplumun farklı kesimleri, Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, "Irkçılık öldürür", "Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılığa karşı ol", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Polis vahşetine son", "İnsanlık" ve "Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz" yazılı dövizler taşıdı.
Protestocular, "Irkçılığa hayır de" ve "Siyahların hayatı önemlidir" sloganları attı.
Gösteride yapılan konuşmalarda Hollanda'da ırkçılığın ve polis şiddetinin hala devam ettiği belirtildi. Hollanda’da ırkçılık, ayrımcılık ve polis şiddeti protesto edildi - LAHEY

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Lahey, Güncel, Haber

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