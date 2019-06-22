22.06.2019 20:59
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Hollanda'da İslam karşıtı PEGIDA eyleminde polis müdahale etti

Hollanda

Hollanda'nın Eindhoven kentinde İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in ve destekçilerinin El Furkan Camisi çevresindeki izinsiz gösterine polis müdahale etti.

Hollanda 'nın Eindhoven kentinde İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in ve destekçilerinin El Furkan Camisi çevresindeki izinsiz gösterine polis müdahale etti.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in ve destekçileri bir kez daha El Furkan Camisi çevresinde izinsiz gösteri düzenlemeye çalıştı. Bölgede İslam karşıtı eylem yapan PEGIDA üyelerine çevredeki Müslümanlar ve semt sakinleri tepki göstererek yumurta fırlattı. PEGIDA izinsiz eylemini öğrenen polis bölgeye gelerek hareketin destekçisi birçok kişiyi gözaltına aldı.

İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in ve destekçilerinin Hollanda'nın Eindhoven kentindeki El Furkan Camii önünde haftalardır izinsiz gösteri yapmaya çalıştığı biliniyor. - AMSTERDAM
Kaynak: İHA
Eindhoven , Polis , Hollanda , 3. Sayfa

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