Hollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Hollanda'nın doğusundaki Hengelo kentinde Çarşamba gecesi bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay gece saat 02: 00 civarında, Hengelo kent merkezinin bitişiğinde, çoğunlukla yaşlıların oturduğu Hampshire semtinde meydana geldi.

Noel arefesi nedeniyle sokakların gece yarısında kadar haraketli olduğu kentte, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı.

Olay yerindeki muhabirlere konuşan bir görgü tanığına göre, saat 02: 00 sıralarında bir erkeğin, "Asla mutlu olamayacaksın. Bu sözlerin seni kurtaramayacak" diye bağırdığı duyuldu. Ardından bir kadının çığlık sesi geldi.

Kısa süre süre sonra, sokak ortasında bir kadının cansız yattığı farkedildi. Yaşlı görgü tanığı, "Normalde gidip bir göz atardım ama Noel eğlencesi nedeniyle şakalaşmalar, çığlıklar geliyordu. Onlardan biri sandım. Çok pişmanım" dedi.

Olayın ardından kapsamlı soruşturma başlatan polis, birkaç sokak ileride 27 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını bildirdi. Zanlının olayla ne gibi bir bağlantısı olduğu açıklanmadı.

Polis, olayla ilgili olarak görgü tanıklarından yardım istedi. Zanlının, kaçarken tanınmamak için muhtemelen bazı kıyafetlerini atmış olabileceğini belirten polis, çevre sakinlerine sahipsiz eşyalar konusunda bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Öldürülen kadının kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da 3 hafta önce Hafize Şimşek adlı 44 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, çocuklarının gözü önünde kocası Mesut Şimşek tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Birkaç ay önce de Lahey'de boşanma aşamasındaki 39 yaşındaki Sezgül Yıldız adlı Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.