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Hollanda'da Kanalizasyon Suyunda Koronavirüs Çıktı!

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Hollanda'da Kanalizasyon Suyunda Koronavirüs Çıktı!
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam 'daki kanalizasyon suyunda yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Kanalizasyonda Koronavirüs Tespit Edildi!

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, virüs ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği yerde görüldü. Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebebekelerinde de koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda koronavirüs bulunamadığını açıklayan uzmanlar, içme sularının da güvenli olduğunu söyledi. Açıklamada ayrıca arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığı cümlesine yer verildi.

25 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Amsterdam, Hollanda, Tilburg, Teknoloji

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