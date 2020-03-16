- Hollanda'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e ulaştı- Caddeler boş kaldı, market rafları boşaldı
- Hollanda'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e ulaştı Caddeler boş kaldı, market rafları boşaldı Hollanda'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi.
16.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:43
- Hollanda 'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e ulaştıCaddeler boş kaldı, market rafları boşaldı
AMSTERDAM - Hollanda'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Evlerinde yiyecek stoklamak isteyen halk, marketlere akın etti. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa 'da etkisini sürdürüyor. Hollanda'da Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise bin 413'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 79 olduğu belirtildi.Ülkede korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih ederken, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Evlerinde yiyecek stoklayan vatandaşlar marketlere hücum etti. Un, tuvalet kağıdı ve makarna reyonları boş kaldı. Alphen Aan Den Rijn kentinde sokakta kedi ve köpek dahi görülmezken, sıkı tedbirin alınması dikkat çekti. Sağlık görevlileri de gelen ihbarlara özel kıyafetler ile müdahale ediyor.Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazlarının toplu halde kılınamayacağı ve 100 kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklanmıştı.
AMSTERDAM - Hollanda'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Evlerinde yiyecek stoklamak isteyen halk, marketlere akın etti. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa 'da etkisini sürdürüyor. Hollanda'da Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise bin 413'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 79 olduğu belirtildi.Ülkede korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih ederken, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Evlerinde yiyecek stoklayan vatandaşlar marketlere hücum etti. Un, tuvalet kağıdı ve makarna reyonları boş kaldı. Alphen Aan Den Rijn kentinde sokakta kedi ve köpek dahi görülmezken, sıkı tedbirin alınması dikkat çekti. Sağlık görevlileri de gelen ihbarlara özel kıyafetler ile müdahale ediyor.Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazlarının toplu halde kılınamayacağı ve 100 kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklanmıştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Hollanda'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e ulaştı- Caddeler boş kaldı, market rafları boşaldı
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