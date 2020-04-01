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Hollanda'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Hollanda'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

01.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:18
Hollanda'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
Hollanda 'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Korona virüs salgınında iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki Korona virüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için "umut kıvılcımı" olduğunu ifade etti.

Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi'ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kadının şikayetlerinin ardından yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti - Haberler

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