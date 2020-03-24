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Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 811 artışla 5 bin 560'a çıktı.

24.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:19

Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı.

VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 213 olan ölü sayısı 276'ya, 4 bin 749 olan vaka sayısı da 811 artışla 5 bin 560'a çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısının kayda geçtiği ifade edildi.

ÖLENLER 55 İLE 97 YAŞLARI ARASINDA

Hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 1495 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ölenlerin 55 ile 97 yaşlarında olduğu kaydedildi.

ABD'DE DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 kişi artarak 593'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı ise son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 17 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 395 bin 579'e yükseldi.

Hollanda’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276’ya çıktı

Kaynak: AA

Etiketler : Hollanda, Güncel

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Hollanda'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı

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