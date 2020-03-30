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Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden Hollanda'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan Hollanda'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e, vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

30.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:41

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa 'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Hollanda 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e yükseldi.

VAKA SAYISI 12 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 771 olan ölü sayısı 93 artarak 864'e, 10 bin 866 olan vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

993 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Son 24 saatte 507, şimdiye kadar ise 3 bin 990 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, 993 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

İSPANYA VE İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İspanya'daki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı. İran'da da son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Avrupa, Dünya, Güncel

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Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden Hollanda'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi

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