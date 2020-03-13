Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 10 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 804'e yükseldi.
13.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:23
Hollanda 'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 10 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 804'e yükseldi.
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son 24 saat içinde ülkede 190 yeni vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Son güncellemelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 804'e çıkarken, virüs sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.Hükümet dün, virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla 100'den fazla kişinin bir arada bulunmasını yasakladığını duyurmuştu.
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Kaynak: DHA
Manşet
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