Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 234 kişi yaşamını yitirdi.
07.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:33
Hollanda 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 234 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı.
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 234 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi. Ülkede bir günde 777 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 bin 580'e çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Hollanda, Dünya