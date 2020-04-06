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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 952 artarak 18 bin 803'e ulaşırken, ölü sayısı 101 artışla 1867 oldu.

06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:20
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 952 artarak 18 bin 803'e ulaşırken, ölü sayısı 101 artışla 1867 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 135'e ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 952 artarak 18 bin 803'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 101 artışla 1867 olduğu kaydedildi.
Vakaların 197'sinin çocuk olduğu ve bunların 55'inin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi - Haberler

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