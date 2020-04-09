Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.

09.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:32
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Ülkede son 24 saatte 237 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 bin 972'ye ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısı 1213 artarak 21 bin 762'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla 2 bin 396'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Kütahya'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı - Haber 16:45: BERFİN ÖZEK, YÜZÜNÜ ASİTLE YAKAN RASİM OZAN ÇELTİK HAKKINDAKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ - Haber 16:45: DÜZCE Karantinada basket atarak eğlendiler - Haber 16:45: ANKARA Bakan Soylu, polislerin seslendirdiği türküyü paylaştı - Haber 16:44: Bakan Soylu, 175'inci yıl tebriğinde polislerin söylediği türküyü paylaştı - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler