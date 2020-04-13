Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e ulaşırken, ölü sayısı 86 artışla 2 bin 823 oldu.

13.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:32
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e ulaşırken, ölü sayısı 86 artışla 2 bin 823 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 147 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 729'a ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 86 artışla 2 bin 823'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Haber 16:34: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:34: Baharın müjdecisi "Çiriş" otuna ilgi yüksek - Haber 16:33: Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular - Haber 16:33: Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler