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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.

07.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:06
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.
Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 292 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 427'ye ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 777 artarak 19 bin 580'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 234 artışla 2 bin 101 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti - Haberler

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