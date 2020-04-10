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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2500'ü aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1335 artarak 23 bin 97'ye ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 2 bin 511 oldu.

10.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:00
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2500'ü aştı
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1335 artarak 23 bin 97'ye ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 2 bin 511 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 225 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 197'ye ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1335 artarak 23 bin 97'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 115 artışla 2 bin 511 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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