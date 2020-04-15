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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.

15.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:34
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Hollanda 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 188 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 127'ye ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 189 artışla 3 bin 134'e yükseldi.
Vakaların yaklaşık 8 bininin sağlık personelinden oluştuğu, 306'sının ise çocuk olduğu ve bunların 65'inin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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