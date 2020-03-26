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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 kişi artarak, 434'e çıktı.

26.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:52
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434'e yükseldi
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 kişi artarak, 434'e çıktı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

RIVM'den yapılan açıklamada, son 24 saatte 315, şimdiye kadar ise toplam 2 bin 151 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, salgında dün 356 olan ölü sayısının 434'e, 6 bin 412 olan vaka sayısının da 1019 artışla 7 bin 431'e çıktığı bildirildi.
Ölenlerin çoğunluğunun 80 ila 84 yaş arasında olduğu aktarılan açıklamada, hastalık belirtileri bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu vurgulandı.
Açıklamada, virüs kapsamında alınan önlemlerin etkisinin bu hafta sonu ya da haftaya net şekilde ortaya çıkacağı kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434'e yükseldi - Haberler

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