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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

15.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:02
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Türkiye 'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.
Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.
Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Türkiye, Güncel
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