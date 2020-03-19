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Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen koronavirüs toplantısında bayılan Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

19.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:42

Hollanda 'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA BAYILMIŞTI

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti

Kaynak: AA

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Yeni Tip koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Hollanda, Sağlık

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