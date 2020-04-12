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Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1174 artarak 25 bin 587'ye ulaşırken, ölü sayısı 94 artışla 2 bin 737 oldu.

12.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:20
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı
Hollanda 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1174 artarak 25 bin 587'ye ulaşırken, ölü sayısı 94 artışla 2 bin 737 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 196 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 582'ye ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1174 artarak 25 bin 587'ye çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 94 artışla 2 bin 737 olduğu kaydedildi.
Vakaların 267'sinin çocuk olduğu ve bunların 61'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
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