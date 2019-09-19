Hollanda'da mafya hesaplaşması davası: İtirafçı sanığın avukatı öldürüldü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da büyük bir mafya hesaplaşması davasının itirafçı sanığı Nabil B.'nin avukatı Derk Wiersum, Çarşamba sabahı evinin yakınlarında silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grappherhuis, saldırının, "anayasal devletin temeline yönelik olduğunu" belirterek, soruşturma için Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü'nü görevlendirdi.

Amsterdam'da öldürülen 44 yaşındaki avukat, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) en çok aranan suçlular listesinde yer alan Ridouan Taghi ve Said Razzouki'nin adının katıştığı bir mafya hesaplaşması davasına bakıyordu.

Wiersum, meslektaşı Bart Stapert ile birlikte, Fas kökenli uyuşturucu kaçakçılarının adının karıştığı 5 infazla ilgili davanın itirafçı tanığı olan Nabil B.'nin savunmasını üstlenmişti.

Geçen yıl 29 Mart'ta Nabil B.'nin erkek kardeşinin öldürülmesi üzerine iki avukat, itirafçı tanığın ailesini koruma konusunda savcılığın yetersiz kaldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Stapert, "hedef haline geleceği" gerekçesiyle Nabil B. davasından çekildi.

Eski çete üyesi olan itirafçı Nabil B., dava ile ilgili olarak önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacaktı. Duruşma için hazırlıklarını sürdüren avukat Derk Wiersum, Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra, oturduğu sokağın yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Wiersum'un, iki çocuğundan birinin o sırada evde olduğu belirtildi.

Polis, birkaç el silah sesi duyulduktan sonra saldırganın olay yerinden kaçtığını açıkladı. Saldırı ile ilgili olarak, 16-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen, kapüşonlu siyah giysili bir kişi aranıyor.

Hollanda medyasına göre, avukatın öldürülmesinden Fas kökenli uyuşturucu mafyası sorumlu. Amsterdam ve Utrecht kentlerinde 5 ayrı cinayetin emrini vermekle suçlanan şüpheliler Ridouan Taghi ve Said Razzouki halen firarda.

Cinayet ülkede yankı uyandırdı

Avukat Wiersum'un öldürülmesi, Hollanda'da geniş yankı uyandırdı. Güvenlik ve Adalet Bakanı Grapperhuis, "hukuk devletine yönelik" diye değerlendirdiği saldırı ile ilgili olarak, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü'nü (NCTV ) görevlendirdi.

Soruşturmayı, savcı, polis ve NCTV ortaklaşa yürütecek. Bakan Grapperhuis, "Çok öfkeliyim ama üzüntüm daha da büyük. Bu avukatlar ve yargı mensupları için büyük bir darbe. Biz toplum olarak organize suçun artmasına izin verdik" dedi.

Başbakan Mark Rutte de çok öfkeli olduğunu vurgulayarak, bu saldırı ile sınırın aşıldığını söyledi.

Hollanda'daki baro ve diğer avukat örgütleri, saldırı için "dehşet verici ve hukukun üstünlüğü açısından bir trajedi" yorumunu yapıyor.

Amsterdam Emniyet Genel Müdürü Erik Akerboom, "Bu acımasız cinayetle yeni bir sınır aşıldı. İşlerini yapan insanlar artık kendileri güvende değil" diye konuştu.

Hollanda Polis Birliği'nden Jan Struis ise olayı, "hukukun üstünlüğüne acımasız bir saldırı" diye değerlendirdi.

Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), itirafçı tanıkların güvenliği konusunda mecliste genel görüşme istedi.